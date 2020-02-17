14:11 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле будут исходить из того, что Россия является правопреемницей СССР
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU —
«В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что России и
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский в особом мнении по делу о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий высказался против того, чтобы считать РФ правопреемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.
Особое мнение судьи касается постановления по делу о проверке конституционности положений статьи 13 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».
Судья подчеркнул, что трактовать это в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей не позволяют обстоятельства дела, предмет которого касается причинения и возмещения вреда жертвам политических репрессий.
Он отметил, что правопреемство «в правоотношениях из причинения вреда» спорно само по себе, добавив, что в вопросах правопреемства важно, однако, чтобы прежняя и новая государственность не были друг другу в корне чужими и разными, иначе переход вины терял бы
Арановский отметил, что правопреемства РФ с