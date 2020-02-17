Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
14:11 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле будут исходить из того, что Россия является правопреемницей СССР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал личным мнением высказывание судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что РФ не должна считаться правопреемником СССР, и заявил, что в Кремле исходят из противоположной точки зрения.

Источник: РИА "Новости"

«В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что России и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский в особом мнении по делу о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий высказался против того, чтобы считать РФ правопреемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.

Особое мнение судьи касается постановления по делу о проверке конституционности положений статьи 13 Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».

Арановский обратил внимание на прописанное в постановлении замечание о «Российской Федерации как правопреемнике СССР — государства, с деятельностью которого связано причинение вреда…».
Новость
КС решит квартирный вопрос репрессированных

Судья подчеркнул, что трактовать это в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей не позволяют обстоятельства дела, предмет которого касается причинения и возмещения вреда жертвам политических репрессий.

Он отметил, что правопреемство «в правоотношениях из причинения вреда» спорно само по себе, добавив, что в вопросах правопреемства важно, однако, чтобы прежняя и новая государственность не были друг другу в корне чужими и разными, иначе переход вины терял бы этико-юридические и политико-правовые основания.

Арановский отметил, что правопреемства РФ с коммуно-советской властью ставило бы под сомнение право России определять условия возмещения вреда жертвам репрессий, в том числе состав пострадавших.

Читайте также
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Россиян предупредили о морозах в марте
Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов
Великобритания оказалась под водой из-за мощного шторма «Деннис»
В Россию вернутся «бюджетники» марки Chevrolet
Выходящую из берегов реку показали в ускоренном видео
Здоровье
Бурная сексуальная жизнь провоцирует рак Большое количество любовников не только повышает риск половых инфекций, но и выступает канцерогенным фактором.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 169
Все говорят про новый фильм Дудя 124
Замена масла 113
Защита и пропаганда семейных ценностей 106
Кино
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни Линн Коэн запомнилась телезрителям ролью домработницы Миранды Хоббс
Новости партнеров
От тебя зависит, какой будет Россия завтра. Пройди опрос
Недоволен экономической ситуацией - этот опрос способен все изменить. Жми
Сельское хозяйство России требует изменений. Твои ответы в опросе помогут
Что Песков думает о кутящем в тюрьме убийце Бориса Немцова
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Леди
Меньшова выбрала для съемок стильное платье с пуговицами Звезда раскрыла секрет своей стройности.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь