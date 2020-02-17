13:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль отрицает отправку российских войск в Ливию
Президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию, заявил
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал», — сказал Песков. Он подчеркнул, что ничего не знает о погибших военных и никак не может этого объяснить. «Никаких российских войск в Ливии нет», — добавил он.
Ранее Россию в руководстве войной в Ливии обвинил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал вывод на основе фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» «ЧВК Вагнера».