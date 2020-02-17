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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отрицает отправку российских войск в Ливию

Президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать похороны российского военного в Оренбургской области, о котором сообщила «Русская служба BBC». По данным издания, он мог погибнуть в Ливии.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал», — сказал Песков. Он подчеркнул, что ничего не знает о погибших военных и никак не может этого объяснить. «Никаких российских войск в Ливии нет», — добавил он.

Ранее Россию в руководстве войной в Ливии обвинил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сделал вывод на основе фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» «ЧВК Вагнера».

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