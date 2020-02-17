Лавров надеется, что идеи Макрона «проникнут в голову НАТО»

«Наши натовские коллеги, когда они заявляют, что готовы к диалогу с Россией, они лукавят. Они открыты к диалогу, который они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего, по Украине. Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также напомнил, что именно НАТО прекратила все формы взаимодействия с Россией, в том числе по борьбе с терроризмом в Афганистане, по контртерроризму в более глобальном масштабе и по другим направлениям сотрудничества.
Кроме того, как подчеркнул министр, от организации не было ответа от конкретные предложения Москвы, а именно — договориться о том, чтобы отодвинуть учения и российских, и натовских ВС от линии соприкосновения на согласованную дистанцию; решить вопрос обеспечения безопасности над Балтикой, включая возможность использования военными самолетами транспондеров в этой зоне и так далее.
Ранее президент Франции Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с Россией, целью которого должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности.