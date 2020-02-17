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18:12 (мск), источник: РИА Новости

Лавров надеется, что идеи Макрона «проникнут в голову НАТО»

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Москва надеется, что озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном слова о необходимости диалога с Россией «проникнут в голову НАТО», тогда и можно будет понять, больна она или здорова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Наши натовские коллеги, когда они заявляют, что готовы к диалогу с Россией, они лукавят. Они открыты к диалогу, который они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего, по Украине. Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он также напомнил, что именно НАТО прекратила все формы взаимодействия с Россией, в том числе по борьбе с терроризмом в Афганистане, по контртерроризму в более глобальном масштабе и по другим направлениям сотрудничества.

Кроме того, как подчеркнул министр, от организации не было ответа от конкретные предложения Москвы, а именно — договориться о том, чтобы отодвинуть учения и российских, и натовских ВС от линии соприкосновения на согласованную дистанцию; решить вопрос обеспечения безопасности над Балтикой, включая возможность использования военными самолетами транспондеров в этой зоне и так далее.

В этих условиях нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Ранее президент Франции Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с Россией, целью которого должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности.

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