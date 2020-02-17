Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальник полиции Москвы ушел от повышения

Генерал-майор Плахих написал рапорт после отказа от новой должности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стала известна причина, по которой начальник полиции Москвы Сергей Плахих покинул должность, которую занимал с декабря 2017 года. По данным «Ъ», генерал-майору предложили занять должность в центральном аппарате МВД, а после того, как он отказался, рекомендовали написать заявление об отставке. По такой же причине ранее был уволен начальник столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) генерал-майор Сергей Солопов.

«Замначальника ГУ МВД по Москве — начальник полиции Сергей Плахих написал рапорт об увольнении в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии», — сообщил официальный представитель главка Владимир Васенин. Рапорт пока не удовлетворен, поэтому генерал сейчас находится в распоряжении руководителя главка.

Новость
В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

По версии источника «Ъ», ранее генерал-майору Плахих была предложена должность в центральном аппарате МВД, занять которую он в силу разных причин отказался. Якобы речь шла об экспертно-криминалистическом центре министерства, которым сейчас руководит генерал-лейтенант Алексей Шишко. Последний, как предполагалось, также должен был получить другое назначение.

Отметим, отказ от замещения должности уже становился поводом для отставки в московской полиции. Чуть более года назад генерал-майору Сергею Солопову предложили пост начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ), который в декабре 2018 года освободился после отставки занимавшего его шесть лет генерала Тимура Валиулина. Последний был вынужден уйти на пенсию после того, как бывшая супруга, с которой он разводился через суд, рассказала об иностранной недвижимости генерала. Руководить ГУПЭ МВД борец с коррупцией отказался, после чего и получил другое предложение — подать рапорт о выходе на пенсию в связи с выслугой лет, который был удовлетворен.

Кто именно возглавит полицию Москвы, пока не известно. Возможно, это будет один из руководителей окружных подразделений ГУ МВД по Москве.

Николай Сергеев

Читайте также
Все новости региона
 После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
Гаишник наслужил на 15 квартир и им заинтересовалось государство
Первая россиянка заразилась коронавирусом
В Кремле похвалили Исинбаеву за ее признание о Конституции
В России хотят отменить уголовную статью о невыплате зарплаты
Великобритания оказалась под водой из-за мощного шторма «Деннис»
Гигантский кальмар попался в сеть возле Новой Зеландии (фото)
В таиландской колбаске нашли золотое кольцо (видео)
Здоровье
Восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения Она страдала прогерией.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 125
Замена масла 113
Защита и пропаганда семейных ценностей 106
Кино
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни Линн Коэн запомнилась телезрителям ролью домработницы Миранды Хоббс
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Молодая жена Цекало впервые показала в своем "инстаграме" родного ребенка
У Бурунова новая возлюбленная. Фото
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Леди
Меньшова выбрала для съемок стильное платье с пуговицами Звезда раскрыла секрет своей стройности.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь