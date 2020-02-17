Начальник полиции Москвы ушел от повышения

«Ъ» стала известна причина, по которой начальник полиции Москвы Сергей Плахих покинул должность, которую занимал с декабря 2017 года. По данным «Ъ», генерал-майору предложили занять должность в центральном аппарате МВД, а после того, как он отказался, рекомендовали написать заявление об отставке. По такой же причине ранее был уволен начальник столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) генерал-майор Сергей Солопов.
«Замначальника ГУ МВД по Москве — начальник полиции Сергей Плахих написал рапорт об увольнении в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии», — сообщил официальный представитель главка Владимир Васенин. Рапорт пока не удовлетворен, поэтому генерал сейчас находится в распоряжении руководителя главка.
По версии источника «Ъ», ранее генерал-майору Плахих была предложена должность в центральном аппарате МВД, занять которую он в силу разных причин отказался. Якобы речь шла об экспертно-криминалистическом центре министерства, которым сейчас руководит генерал-лейтенант Алексей Шишко. Последний, как предполагалось, также должен был получить другое назначение.
Отметим, отказ от замещения должности уже становился поводом для отставки в московской полиции. Чуть более года назад генерал-майору Сергею Солопову предложили пост начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ), который в декабре 2018 года освободился после отставки занимавшего его шесть лет генерала Тимура Валиулина. Последний был вынужден уйти на пенсию после того, как бывшая супруга, с которой он разводился через суд, рассказала об иностранной недвижимости генерала. Руководить ГУПЭ МВД борец с коррупцией отказался, после чего и получил другое предложение — подать рапорт о выходе на пенсию в связи с выслугой лет, который был удовлетворен.
Кто именно возглавит полицию Москвы, пока не известно. Возможно, это будет один из руководителей окружных подразделений ГУ МВД по Москве.