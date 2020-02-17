В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Ранее Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством»: по его мнению, Россия не должна считаться преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского в понедельник вызвала широкий общественный резонанс.
Как разъяснили в пресс-службе КС РФ, мнение судьи не является составной частью решения Конституционного Суда.
«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда», — говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется также, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного Суда РФ.