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18:04 (мск), источник: РИА Новости

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Мнение судьи Конституционного суда (КС) РФ Константина Арановского по СССР отражает его личную позицию, а для правоприменительной практики имеет значение только решение самого КС, разъяснила пресс-служба Конституционного суда.

Источник: РИА Новости
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Ранее Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством»: по его мнению, Россия не должна считаться преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий. Позиция Арановского в понедельник вызвала широкий общественный резонанс.

Как разъяснили в пресс-службе КС РФ, мнение судьи не является составной частью решения Конституционного Суда.

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется также, что для правоприменительной практики значение имеет только само решение Конституционного Суда РФ.

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