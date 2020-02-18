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07:45 (мск), источник: Ведомости

Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского

До проведения нового саммита должны быть выполнены все предыдущие договоренности.

Подготовка к новому саммиту нормандской четверки с участием президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии может затянуться на неопределенный срок. «Когда мы слышим заявления коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того», — заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, условие Москвы для созыва новой нормандской встречи — выполнение Киевом договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите в Париже.

Пока ни по одному из пунктов тех соглашений прогресса нет, сказал Лавров.

В частности, «тормозится Киевом» разведение сил и средств на линии соприкосновения. Министр рассказал, что на парижском саммите именно по настоянию президента Украины Владимира Зеленского было согласовано разведение сил и средств в трех новых пунктах (вместо предварительно одобренного всеми разведения по всей линии соприкосновения): «Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются».

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Нет подвижек и по вопросу о разминировании. Все эти сложности объясняются нежеланием Киева напрямую говорить с руководством непризнанных республик Донбасса, хотя обязательство наладить диалог предусмотрено минскими соглашениями, отметил Лавров. Кроме того, не включена в украинское законодательство так называемая формула Штайнмайера и не закреплен в законодательстве особый статус Донбасса. Наконец, до саммита нужно подготовить решения, которые будут на нем приняты, добавил министр. Решения предыдущего саммита также были согласованы заранее.

17 февраля прямой вопрос о намерении выполнять минские соглашения во время телефонного разговора Зеленскому задал Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Киев об этом моменте разговора умолчал, Кремль же не сообщил об ответе Зеленского на вопрос Путина.

Мы не вправе предавать огласке детали телефонных разговоров.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь Кремля

Путин задал этот вопрос в ходе обсуждения подготовки к очередному нормандскому саммиту, дал понять Песков. По его словам, саммит обсуждается, но его сроки пока непонятны.

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Перед парижским саммитом Москва тоже выдвигала ряд условий. Тогда их обнародовал помощник президента Юрий Ушаков. До встречи, в частности, был проведен обмен удерживаемыми лицами, а украинская сторона письменно пообещала следовать формуле Штайнмайера при предоставлении особого статуса Донбассу. Украина на требования Москвы к новому саммиту пока не ответила.

У Зеленского, к сожалению для него и для нас, простор для маневра очень ограничен: даже имея вроде бы сильную фракцию в Раде, он может столкнуться с ожесточенной оппозицией, если попытается просто исполнить минские соглашения, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Многие в Киеве считают, что Москва должна пойти на уступки Зеленскому, изменив минские соглашения, которые невыполнимы для украинского руководства, напоминает эксперт. Но размен между Москвой и Киевом, по его мнению, никогда не будет равновесным, значит, в нем должны участвовать и европейцы.

Украинская договоренность должна быть встроена в более масштабную европейскую.
Андрей Кортунов
гендиректор Российского совета по международным делам

Тогда у Путина появится стимул, чтобы смягчить позицию по минским соглашениям, считает Кортунов. В отсутствие инициатив со стороны Европы такого стимула у Москвы нет.

Светлана Бочарова

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