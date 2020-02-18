Посол России: отношения с Польшей — самые плохие со времен Второй мировой войны

«У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны», — сказал Андреев. По его мнению, попытка Польши переиграть историю и представить роль России в негативном свете направлена на ослабление международных позиций страны.
Андреев заявил, что до 2014 года отношения России и Польши были «более или менее приличные», тогда страны искали компромиссы по историческим сюжетам и старались не обострять полемику, при этом разногласия в некоторых вопросах оставались. «Однако после 2014 года, когда отношения резко испортились и когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами», — сказал Андреев.
В конце 2019 года между Россией и Польшей разгорелся дипломатический скандал. Президент России Владимир Путин назвал польского посла, работавшего в Берлине во времена Адольфа Гитлера, сволочью и антисемитской свиньей. В ответ польский Сейм принял резолюцию, в которой утверждается, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на гитлеровской Германии и СССР.