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09:41 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса

По мнению Арсена Авакова, жители ныне неподконтрольных территорий Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Источник: Reuters

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители ныне неподконтрольных территорий Донбасса (Донецкой и Луганской народных республик), которые выполняли социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Перед тем, как пройдут выборы [на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах, — сказал он в эфире телеканала ICTV, напомнив, что подобный закон «принимался в той же послевоенной Франции».

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По мнению Авакова, этот закон «очень прост». «И я думаю, этот же принцип и у нас воцарится», — считает министр. «Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», — пояснил он.

Однако, по словам министра, «в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержение власти насильственным путем, участвовал в убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование».

Еще в 2014 году Верховная рада проголосовала за закон «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Однако документ до сих пор не подписан президентом Украины, что идет вразрез с одним из основных пунктов минских соглашений — проведение амнистии.

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