Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал циничной провокацией бой между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), вспыхнувший утром 18 февраля. Об этом говорится на Facebook-странице украинского лидера.

Источник: AP 2020

По его словам, «боевики и оккупанты» устроили эту провокацию в пятую годовщину «дебальцевской трагедии», чтобы не только надавить на незаживающую рану, но и попытаться сорвать мирный процесс, который начал продвигаться небольшими, но неустанными шагами.

Читайте также
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Противник атаковал позиции Объединенных сил и вел обстрел из запрещенного оружия, с украинской стороны есть потери, бой завершен.

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты решения о дальнейших шагах. Для Украины остается неизменным курс на завершение войны, приверженность международным договоренностям и решимость дать отпор вооруженной агрессии, подчеркнул Зеленский.

Утром 18 февраля Украина сообщила, что вооруженные формирования ЛНР начали наступление в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, пытаясь прорваться через линию соприкосновения. Погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.

В ЛНР заявили, что режим прекращения огня нарушили украинские силовики, обстреляв гражданские объекты в населенных пунктах.

 Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере. Это первый случай среди россиян
Пугачева перечислила перенесенные пластические операции
Суд обязал Россию выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Правительство отклонило законопроект о выходном дне 31 декабря
Женщина случайно нашла аудиокассету, потерянную 25 лет назад
Шторм «Деннис» прибил к берегам Ирландии пустой корабль (видео)
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Здоровье
Восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения Она страдала прогерией.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 170
Белогвардейское движение 160
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках Актриса играет сотрудницу полиции в новом телесериале
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Утренник 23 февраля 208
Как его понять? 204
Большое путешествие Фроши. Пункт 5.Город Чита, Забайкальский край 199
Обида на мужа 177
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь