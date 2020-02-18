Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
13:58 (мск), источник: Ведомости

Президент может получить новое основание для роспуска Госдумы

Если она не утвердит более трети кабинета министров.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Президент может получить право распустить Госдуму, если она трехкратно не утверждает более трети состава правительства. Такое предложение озвучил на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Новость
Путин предложил поправки в Конституцию. Объясняем, что изменится

В законопроекте о поправках в Конституцию предлагается наделить Госдуму новыми полномочиями по утверждению всех членов кабинета министров, кроме силового блока. При этом что делать, если Госдума вдруг не утверждает кандидатов, в документе сейчас не прописано, отмечает Крашенинников.

По действующему законодательству Госдума должна одобрить только кандидатуру премьера. Президент имеет право распустить нижнюю палату парламента, если она три раза ее отклонит.

Второе основание для роспуска Госдумы связано с процессом выражения недоверия правительству. Президент имеет право распустить Госдуму и объявить повторные выборы, если Госдума в течение трех месяцев высказывает повторное недоверие правительству.

Президент России Владимир Путин в середине января в своем послании Федеральному собранию предложил внести масштабные изменения в Конституцию. Среди его инициатив — усиление роли парламента и Госсовета. Госдума одобрила законопроект о поправках в первом чтении 23 января.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Юрий Литвиненко

Читайте также
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Россию обязали заплатить $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСа
Принят закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Женщина случайно нашла аудиокассету, потерянную 25 лет назад
Правительство отклонило законопроект о выходном дне 31 декабря
Как выглядит марокканская деревня, где снимали «Игру престолов»
Здоровье
Онколог рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге рассказала, что ежедневно употребляет свежие овощи и фрукты.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
За правду! 170
Белогвардейское движение 163
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках Актриса играет сотрудницу полиции в новом телесериале
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь