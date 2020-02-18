13:58 (мск), источник: Ведомости
Президент может получить новое основание для роспуска Госдумы
Если она не утвердит более трети кабинета министров.
Президент может получить право распустить Госдуму, если она трехкратно не утверждает более трети состава правительства. Такое предложение озвучил на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».
В законопроекте о поправках в Конституцию предлагается наделить Госдуму новыми полномочиями по утверждению всех членов кабинета министров, кроме силового блока. При этом что делать, если Госдума вдруг не утверждает кандидатов, в документе сейчас не прописано, отмечает Крашенинников.
По действующему законодательству Госдума должна одобрить только кандидатуру премьера. Президент имеет право распустить нижнюю палату парламента, если она три раза ее отклонит.
Второе основание для роспуска Госдумы связано с процессом выражения недоверия правительству. Президент имеет право распустить Госдуму и объявить повторные выборы, если Госдума в течение трех месяцев высказывает повторное недоверие правительству.
Президент России Владимир Путин в середине января в своем послании Федеральному собранию предложил внести масштабные изменения в Конституцию. Среди его инициатив — усиление роли парламента и Госсовета. Госдума одобрила законопроект о поправках в первом чтении 23 января.
Юрий Литвиненко