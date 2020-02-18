12:42 (мск), источник: РИА Новости
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС.
Об этом РИА Новости сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.
После вынесения решения в Минюсте отметили, что Москва «в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов».
Как подчеркнули в ведомстве, суд проигнорировал тот факт, что
Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия.
По мнению российской стороны, акционеры управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные
Кроме того, в Москве подчеркивали, что российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов долларов, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда. На это решение также была подана жалоба.