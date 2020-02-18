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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании. В 2014 году Гаагский арбитраж постановил взыскать с РФ $50 млрд в пользу истцов, но Окружной суд Гааги решение отменил. Теперь оно может быть исполнено, а у российской стороны остается лишь надежда на голландский Верховный суд.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, требующих взыскать с РФ компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании, сообщил Минюст России.

В министерстве подчеркнули, что суд «не прислушался к мнению и доводам Окружного суда Гааги», а также «не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа» механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован РФ и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Также, добавили в Минюсте, суд «проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами».

В Минюсте утверждают, что решение суда «не соответствует позиции Европейского суда по правам человека», который в постановлении от 20 сентября 2011 года по делу ЮКОСа против РФ отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

РФ продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Минюст

Тяжба между бывшими акционерами ЮКОСа (Yukos International, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum) и РФ тянется с момента подачи в 2005 году иска в Гаагский арбитраж о возмещении убытков за лишение их активов нефтекомпании. Истцы ссылались на нарушение Россией ДЭХ, который гарантирует защиту прав иностранных инвесторов. В июле 2014 года арбитраж при постоянной палате третейского суда в Гааге поддержал требования заявителей, признав действия РФ по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией и взыскала $50 млрд компенсации.

После того как РФ отказалась платить, истцы стали подавать ходатайства о признании решения арбитража в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Германии с целью арестовать максимальное количество российского имущества в этих странах.
Видео
Третье «Дело ЮКОСа»

Решение было признано в Бельгии и Франции, где судебные приставы арестовали счета дипломатических представительств РФ, российских учреждений и компаний, имущество российских банков, отделения негосударственных организаций, СМИ, а также активы регулирующей воздушное движение над Европой организации Eurocontrol. Всего в Бельгии были арестованы активы 47 учреждений, а во Франции произведено около 150 арестов. Аналогичные процессы по исполнению решения арбитража были начаты в Великобритании и Германии, США (округ Колумбия).

Россия обратилась в Окружной суд Гааги за отменой решения арбитража, настаивая, что у третейского суда не было полномочий рассматривать спор, поскольку Россия не ратифицировала ДЭХ, кроме того, акционеры нефтекомпании не были иностранными инвесторами, а российскими гражданами, использовавшими подставные фирмы для владения акциями. Также Москва заявляла о нарушении процессуальных норм: голландский арбитраж вышел якобы за пределы своих полномочий, так как в деле помимо арбитров принимал участие секретарь суда Мартин Власек.

Кроме того, российская сторона не соглашалась с методикой расчета компенсации, считая такую сумму завышенной как минимум на $20 млрд.

В январе 2015 года Окружной суд Гааги решил, что голландский арбитраж не имел юрисдикции рассматривать данный иск в отношении РФ в связи с нератификацией ДЭХ. Истцы в июле 2016 года обжаловали это решение в апелляционном суде. Большая часть арестов с российского имущества за рубежом была снята, в ряде стран, например в Великобритании, процесс по арестам был приостановлен.

Это решение — серьезное поражение для России, мы фактически вернулись в июль 2014 года, когда нас обязали выплатить $50 млрд, только теперь мы должны выплатить компенсацию с учетом процентов.
Илья Рачков
партнер Nektorov, Saveliev & Partners

В результате сумма претензий может вырасти до $54,5−55 млрд, добавляет советник Allen & Overy Legal Services Андрей Панов. Оценить перспективы будущей жалобы России в Верховный суд Нидерландов юристы пока не берутся.

Екатерина Волкова

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