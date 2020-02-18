Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Инженер Чернобыльской АЭС вернулся в Припять В начале февраля исполнилось 50 лет со дня основания украинского города Припять
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о погибшем и четырех раненых

Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины на своей странице в Facebook сообщил о гибели одного военнослужащего ВСУ.

Отмечается, что еще четверо человек получили легкие ранения.

В публикации говорится, что это произошло в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе.

Согласно записи, бой шел неподалеку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный и на данный момент завершен.

Ранее пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявила, что военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

 Трупы — на удобрения: как компостируют человеческие тела
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Россию обязали заплатить $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСа
Принят закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Зеленский назвал бой под Луганском циничной провокацией
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Женщина случайно нашла аудиокассету, потерянную 25 лет назад
Правительство отклонило законопроект о выходном дне 31 декабря
Как выглядит марокканская деревня, где снимали «Игру престолов»
Здоровье
Онколог рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге рассказала, что ежедневно употребляет свежие овощи и фрукты.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Hyundai Solaris: представлен обновленный автомобиль Авто Mail.ru внимательно рассмотрел обновленный Hyundai Solaris и оперативно рассказывает, чем он отличается от прежнего
Кино
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках Актриса играет сотрудницу полиции в новом телесериале
Новости партнеров
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Елена Степаненко станет ведущей нового телешоу
Степаненко «подсидела» Петросяна на телевидении
Популярные темы на «Детях»
Утренник 23 февраля 235
Как его понять? 214
Обида на мужа 183
Как приучить ребенка самостоятельно делать уроки 180
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Что Песков думает о кутящем в тюрьме убийце Бориса Немцова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь