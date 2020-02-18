14:16 (мск), источник: Газета.Ру
Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о погибшем и четырех раненых
Штаб «операции объединенных сил» (ООС) Украины на своей странице в Facebook сообщил о гибели одного военнослужащего ВСУ.
Отмечается, что еще четверо человек получили легкие ранения.
В публикации говорится, что это произошло в результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе.
Согласно записи, бой шел неподалеку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный и на данный момент завершен.
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