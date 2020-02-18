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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Обострение ситуации в Донбассе не приведет к изменению курса Киева на прекращение войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны. По данным Генштаба, погиб один украинский военный и четыре человека из самопровозглашенных республик. В Кремле надеются, что ситуацию со столкновениями удастся прояснить.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Провокации бывают, армия соответствующим образом сильно ответила… Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру», — сказал господин Зеленский. По его словам, ситуация полностью контролируется армией и начальником Генштаба (цитата по «Интерфаксу»).

В Кремле не располагают деталями столкновения и не знают, что их спровоцировало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы», — сказал господин Песков.

Напомним, украинские военные заявили об атаках в населенных пунктах Луганской области. В ЛНР утверждают, что диверсионная группа украинских военных попыталась прорваться на территорию самопровозглашенной республики. В ДНР также сообщили об обстрелах. Погиб один украинский военный.

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