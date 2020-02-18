15:49 (мск), источник: Ведомости
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
У Золотого вместо разведения произошли бои.
Во вторник в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) между формированиями народной милиции (НМ) самопровозглашенной ЛНР и вооруженными силами Украины (ВСУ) произошли столкновения, приведшие к жертвам.
По версии начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в результате артобстрела и штурма украинских позиций один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены, после чего противник запросил перемирия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки было «нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».
В свою очередь
Официальных заявлений НМ ЛНР не последовало.
Но об этом не сообщалось, чтобы не создавать негативный фон шагам по выполнению минских соглашений. Одна из таких перестрелок в конце концов привела к ответному огневому налету сил НМ, говорит он. Сами инциденты происходили в нескольких километрах от Золотого, где в ноябре прошлого года произошло разведение сил, что было условием проведения саммита в нормандском формате. По словам еще одного собеседника «Ведомостей», близкого к руководству республик, безответные со стороны сил ЛНР и ДНР регулярные обстрелы происходят уже несколько месяцев и на других участках линии соприкосновения, например в районе Зайцева у Горловки.
«Ведомости» направили запрос в ВСУ.
Алексей Никольский, Светлана Бочарова