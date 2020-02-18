Песков: новые публикации о крушении MH17 говорят о правоте России

Ранее журналисты со ссылкой на документы военной разведки Нидерландов сообщили, что MH17 «летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России».
Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь отметил, что с самого начала Россию не допустили к участию в международной следственной группе, поэтому «мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям».
Дмитрий Песков заявил, что опубликованная в СМИ информация «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», однако делать какие-то заключения на основе этих данных он не стал.
Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля. 298 пассажиров и членов экипажа погибли. В июне 2019 года JIT назвала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»), россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), россиянин Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), россиянин Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»). Следователи считают, что все четверо причастны к доставке ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет. РФ отрицает любую причастность к крушению. Судебный процесс должен начаться в Нидерландах 9 марта.