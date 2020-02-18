Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: новые публикации о крушении MH17 говорят о правоте России

Новые публикации в СМИ об обстоятельствах крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года ставят под сомнение позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к трагедии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ранее журналисты со ссылкой на документы военной разведки Нидерландов сообщили, что MH17 «летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России».

Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Новость
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Пресс-секретарь отметил, что с самого начала Россию не допустили к участию в международной следственной группе, поэтому «мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям».

Дмитрий Песков заявил, что опубликованная в СМИ информация «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны», однако делать какие-то заключения на основе этих данных он не стал.

Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля. 298 пассажиров и членов экипажа погибли. В июне 2019 года JIT назвала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»), россиянин Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), россиянин Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), россиянин Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»). Следователи считают, что все четверо причастны к доставке ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет. РФ отрицает любую причастность к крушению. Судебный процесс должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Лавров прокомментировал публикации телефонных записей по крушению МН17
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября 2019© Ньюстюб
 После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
Гаишник наслужил на 15 квартир и им заинтересовалось государство
Россию обязали заплатить $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСа
Принят закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
Продавщица из США придумала необычную рекламу магазину (фото)
На побережье Новой Зеландии выбросило полмиллиона мидий
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Белогвардейское движение 171
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом Телеведущий пошутил про свою коллегу в эфире шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Екатерину Варнаву заподозрили в беременности Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь