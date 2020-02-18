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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

России обещали новые санкции из-за Сирии

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить новые санкции на Москву. По его мнению, это обещание следует воплотить, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб, передает Bild.

Источник: Reuters

«Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции», — подчеркнул Реттген. Он добавил, что позиция Запада, который игнорирует действия Москвы в Сирии, позорна.

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Реттген считает, что российские авианалеты следует считать военным преступлением. Политик подчеркнул, что на Москву следует оказывать максимальное политическое и экономическое давление.

17 февраля Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет. Это первый совместный патруль с момента начала напряженности между сторонами.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

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Эскалация в Сирии: Россия и Турция на грани конфликта?С начала февраля обстановка в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться.
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