В ЛНР подтвердили гибель четырех человек в результате боя на линии разграничения

Еще четверо военных ЛНР получили ранения, рассказал журналистам представитель Народной милиции республики Яков Осадчий. Он описал произошедшее утром во вторник как «кровавую провокацию, устроенную диверсионной группой 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовское». Провокацией Киева является и «артиллерийский обстрел 7 февраля бригадной артиллерийской группой 93-й механизированной бригады населенного пункта Золотое-5», утверждает Осадчий.
По его мнению, эти действия направлены «на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия».
Осадчий заявил, что «в обоих случаях провокаций» на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущих огонь, присутствовали группы украинских журналистов, сопровождаемых офицерами пресс-службы штаба операции Объединенных сил (ООС) и 74 центра информационно-психологических операций (ИПсО). Данные факты, по словам представителя Народной милиции, доказывают «непосредственное управление этой операцией высшим военно-политическим руководством Украины, которому невыгоден мир на Донбассе».
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки на украинские позиции в Донбассе во вторник утром погиб один военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.
«В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь», — сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.
Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра неприятель запросил «режим тишины», сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а противник — тела своих.
«Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 — ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают согласно принятыми ранее решениями», — подчеркнул Хомчак.
Ранее во вторник пресс-центр ООС сообщал об одном погибшем и четырех раненых в результате столкновения на линии разграничения. Утром 18 февраля представители ООС сообщили об атаке на украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе. После этого стало известно, что в Киеве во вторник должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На брифинге после заседания президент Владимир Зеленский заверил, что бой на линии разграничения не изменит его курс на прекращение войны в Донбассе.