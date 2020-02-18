Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
16:01 (мск), источник: Интерфакс

В ЛНР подтвердили гибель четырех человек в результате боя на линии разграничения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о гибели четырех своих бойцов в результате боестолкновения утром во вторник на линии разграничения в Донбассе.

Источник: AP 2020

Еще четверо военных ЛНР получили ранения, рассказал журналистам представитель Народной милиции республики Яков Осадчий. Он описал произошедшее утром во вторник как «кровавую провокацию, устроенную диверсионной группой 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовское». Провокацией Киева является и «артиллерийский обстрел 7 февраля бригадной артиллерийской группой 93-й механизированной бригады населенного пункта Золотое-5», утверждает Осадчий.

По его мнению, эти действия направлены «на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия».

Новость
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов

Осадчий заявил, что «в обоих случаях провокаций» на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущих огонь, присутствовали группы украинских журналистов, сопровождаемых офицерами пресс-службы штаба операции Объединенных сил (ООС) и 74 центра информационно-психологических операций (ИПсО). Данные факты, по словам представителя Народной милиции, доказывают «непосредственное управление этой операцией высшим военно-политическим руководством Украины, которому невыгоден мир на Донбассе».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки на украинские позиции в Донбассе во вторник утром погиб один военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

«В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь», — сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Новость
Путин в разговоре с Зеленским поставил вопрос о выполнении минских соглашений

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра неприятель запросил «режим тишины», сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а противник — тела своих.

«Потери противника подтверждены: 4 человека погибли, 6 — ранены. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекращен. Ситуация контролируема, все резервы, все подразделения работают согласно принятыми ранее решениями», — подчеркнул Хомчак.

Ранее во вторник пресс-центр ООС сообщал об одном погибшем и четырех раненых в результате столкновения на линии разграничения. Утром 18 февраля представители ООС сообщили об атаке на украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе. После этого стало известно, что в Киеве во вторник должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На брифинге после заседания президент Владимир Зеленский заверил, что бой на линии разграничения не изменит его курс на прекращение войны в Донбассе.

Россию обязали заплатить $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСа
Принят закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Метеорологи рассказали, будет ли еще зима
Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов
Продавщица из США придумала необычную рекламу магазину (фото)
Кремль назвал публикацию о MH17 доказательством правоты России
На побережье Новой Зеландии выбросило полмиллиона мидий
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Белогвардейское движение 171
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Как сделать бизнес в России, или Нужный папа 118
Кино
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом Телеведущий пошутил про свою коллегу в эфире шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Екатерину Варнаву заподозрили в беременности Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Новости партнеров
Сябитова разнесла в пух и прах россиян, жалующихся на пенсию
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Что Песков думает о кутящем в тюрьме убийце Бориса Немцова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь