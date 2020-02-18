19:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Владислав Сурков отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным. Указ опубликован на сайте Кремля. О причинах отставки пока не сообщается.
О том, что Сурков больше не планирует работать в Кремле, сообщил 25 января в своем
«Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал в январе Чеснаков.
В его сфере ответственности также были Южная Осетия и Абхазия. В Абхазии, напомним, в начале года произошел политический кризис, в результате которого пост президента покинул Рауль Хаджимба. Суркову пришлось лично вылетать в Сухум и вести переговоры с властью и оппозицией.
Как и предполагали источники «Ъ», новым куратором политики на украинском направлении стал Дмитрий Козак. Об этом 11 февраля сообщил
Владимир Соловьев