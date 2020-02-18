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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Владислав Сурков отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным. Указ опубликован на сайте Кремля. О причинах отставки пока не сообщается.

Источник: РИА "Новости"

О том, что Сурков больше не планирует работать в Кремле, сообщил 25 января в своем Telegram-канале близкий к нему политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он объяснил решение чиновника «сменой курса на украинском направлении».

«Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал в январе Чеснаков.

В последние годы Владислав Сурков занимался украинским направлением, курировал Донбасс и переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.
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В его сфере ответственности также были Южная Осетия и Абхазия. В Абхазии, напомним, в начале года произошел политический кризис, в результате которого пост президента покинул Рауль Хаджимба. Суркову пришлось лично вылетать в Сухум и вести переговоры с властью и оппозицией.

Как и предполагали источники «Ъ», новым куратором политики на украинском направлении стал Дмитрий Козак. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции (на постсоветском пространстве.— “Ъ”)», — отметил он, добавив, что обязанности Козака пока «не формализованы». Собеседники «Ъ» не исключали, что Козак займется всем постсоветским пространством, в том числе существующими здесь интеграционными объединениями, включая Евразийский экономический союз и Союзное государство России и Белоруссии. 7 февраля Дмитрий Козак в новом качестве участвовал в сочинских переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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