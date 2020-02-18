Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию

20:51 (мск), источник: Lenta.Ru
С 20 февраля, согласно решению оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории страны, въезд для китайцев будет ограничен.
Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.
Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.
Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.
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