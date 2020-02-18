Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Накачать мозгиЧетыре научно обоснованных способа стать умнее
Фоторепортажи
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 18.02
73 260Инфицировано
1 868Скончалось
12 583Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

С 20 февраля, согласно решению оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории страны, въезд для китайцев будет ограничен.

Читайте также
Второй россиянин госпитализирован из-за риска заражения на борту Diamond Princess

Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Эпидемия китайского коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. По состоянию на 18 февраля 2020 года его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, свыше 71 тысячи заражены.

Большинство инфицированных находятся в Китае. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

По данным посольства России в Японии, на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина коронавирусом, заразился второй российский турист — супруг россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса в понедельник, 17 февраля.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Врач-инфекционист Николай Лученков о том, как защититься от вируса из Китая
Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере. Это первый случай среди россиян
Пугачева перечислила перенесенные пластические операции
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Стал известен диагноз госпитализированного Дмитрия Диброва
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля
Как выглядит оружие римского легионера до и после очистки (фото)
Продавщица из США придумала необычную рекламу магазину (фото)
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 179
Белогвардейское движение 174
За правду! 170
Все говорят про новый фильм Дудя 127
Кино
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала» Ведущий выступил с заявлением в соцсети
Новости партнеров
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Меган Маркл оказалась мошенницей
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Дочь Якубовича стала певицей: новый трек девушки напевает вся страна
Популярные темы на «Детях»
Бабушки должны помогать? 344
Утренник 23 февраля 332
Мужчины, для чего вы заводите любовниц? 268
Психанула((( 203
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь