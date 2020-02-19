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02:21 (мск), источник: Ведомости

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Она станет третьим единороссом, ушедшим из парламента в новый кабинет министров.

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Источник: Максим Стулов / Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты. О том, что Баталина может перейти в правительство, в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков. Два собеседника в партии и федеральный чиновник сказали «Ведомостям», что она рассматривается в качестве заместителя министра труда Антона Котякова.

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«Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты — это хороший профессиональный рост. Работая в Госдуме, Ольга Юрьевна возглавляла комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ей эта деятельность хорошо знакома и по работе в регионе [Саратовской области]», — написал Панков.

Баталина станет третьим представителем «Единой России», который перейдет в правительство. Ранее депутат Госдумы Александр Грибов стал замруководителя аппарата правительства, а сенатор Людмила Бокова — замминистра связи. Баталина и Грибов были заместителями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Баталина от комментариев отказалась.

Баталина является депутатом Госдумы прошлого и нынешнего созывов. В прошлом созыве она возглавляла комитет Госдумы по труду, в нынешнем является членом этого комитета. Она также является председателем Комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву.

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