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07:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией

Жесткая риторика бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в адрес лидера России Владимира Путина стала одной из причин войны 2008 года. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Источник: AP 2020

По его мнению, Путин крайне нервно и агрессивно реагировал на заявления и действия Саакашвили.

Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии.
Курт Волкер
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Он отметил, что Саакашвили сделал много хорошего для своей страны: провел реформы и эффективно строил отношения с США и европейскими государствами.

В августе 2018 года бывший президент Грузии заявил, что пытался предотвратить войну с Россией. По словам Саакашвили, на встрече с Путиным в феврале 2008-го он рассказал о готовности подписать «меморандум» об отказе от НАТО и любых иностранных баз взамен на «вечный мир» между Москвой и Тбилиси.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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