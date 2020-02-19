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08:12 (мск), источник: РИА Новости

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

КИРКЕНЕС, 19 фев — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним «подставой» спецслужб Норвегии.

Источник: РИА Новости

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения», — рассказал Берг.

Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных… Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении.
Фруде Берг

Он отметил, что доверял этому человеку, как другу, и не думал, что тот втянет его «во что-то опасное». «Но теперь понимаю, что не должен был. Может быть, это наивно, но кто тогда не наивен?» — заметил норвежец.

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По его словам, после ареста у него «было время подумать» о том, что произошло. Вначале, как признался Берг, он был «очень зол» на норвежские спецслужбы, которые «подставили» его. «Я начал думать, как так получилось, что меня арестовали, ведь меня же знают в России, местные сотрудники ФСБ, значит, что-то действительно не так», — добавил он.

Дело Берга

В декабре 2017 года Фруде Берга, ранее работавшего пограничным комиссаром на российско-норвежской границе, задержали в Москве при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы.

В сентябре 2019 года Берг подал прошение о помиловании, в ноябре он был передан властям Норвегии в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.

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