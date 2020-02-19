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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

США выделят $38 млн на укрепление «национального сознания» украинской молодежи

Агентство США по международному развитию (USAID) хочет выделить $38 млн на реализацию на Украине программы «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь (UNITY)», сообщил телеканал RT со ссылкой на документ. Проект, как полагают в ведомстве, поможет молодым украинцам определить общий набор ценностей и определить собственное видение страны.

Источник: Reuters

«Цель данной деятельности — воспитание у молодежи чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины посредством дальнейшего сплочения молодежных лидеров вокруг ценностно-ориентированной идеи украинского национального самосознания, опирающейся на инновации, гражданскую активность и плюрализм», — говорится в документе USAID. Программа направлена на молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет.

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По мнению агентства, сейчас у украинской молодежи есть возможность совершить демократический переход, поскольку во власти страны находятся молодые политики. USAID планирует расширять участие молодых людей в решении общественных проблем, развивать предпринимательство и исследовать тенденции, касающиеся молодежи. Планирование проекта также будет включать мероприятия в регионах, которые сейчас не подконтрольны Киеву, если там «наступит мир».

Агентство добавило, что «украинские ценности» несколько лет находятся под угрозой из-за «российской пропаганды». «По прошествии шести лет эти ценности по-прежнему находятся под угрозой из-за поляризующей общество злонамеренной российской пропаганды и сеющей раскол риторики со стороны противников движения Украины по европейскому пути, а также из-за продолжения конфликта в Донбассе и аннексии Крыма», — говорится в документе.

Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Киеве в январе, заявлял, что Соединенные Штаты защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, США видят в Украине «страну, борющуюся за свободу, демократию и благополучие».

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