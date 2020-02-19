Песков: талант и опыт Суркова найдут свое применение

13:24 (мск), источник: ТАСС
«Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — заявил журналистам в среду представитель Кремля.
Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение.
Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: «Здесь я уже не берусь
Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.
Во вторник Путин освободил от должности своего помощника. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по
Ранее Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.