Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
13:24 (мск), источник: ТАСС

Песков: талант и опыт Суркова найдут свое применение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Они [президент РФ Владимир Путин и Сурков] встречались, он [Сурков] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — заявил журналистам в среду представитель Кремля.

Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: «Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском». Пресс-секретарь президента также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. «У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — сказал он.

Новость
Козак будет заниматься «украинскими делами»

Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.

Во вторник Путин освободил от должности своего помощника. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Новое правительство
12 февраляВ России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов
11 февраляМишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
10 февраляПесков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева
РИА "Новости"
1/31

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.

РИА "Новости"
2/31

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
 

РИА "Новости"
3/31

Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
 

РИА "Новости"
4/31

Вице-премьер Алексей Оверчук, цифровая экономика, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
5/31

Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
 

РИА "Новости"
6/31

Вице-премьер Виктория Абрамченко, сельское хозяйство, ранее руководитель Росреестра.
 

РИА "Новости"
7/31

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
8/31

Вице-премьер Юрий Борисов, оборонный комплекс, промышленность, ТЭК, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
9/31

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, культура и спорт, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
 

РИА "Новости"
10/31

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, аппарат правительства, ранее заместитель руководителя ФНС.
 

РИА "Новости"
11/31

Министр финансов Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
 

РИА "Новости"
12/31

Министр экономического развития Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
 

РИА "Новости"
13/31

Министр транспорта Евгений Дитрих, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
14/31

Министр промышленности Денис Мантуров, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
15/31

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
16/31

Министр энергетики Александр Новак, сохранил должность.
 

РИА "Новости"
17/31

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
18/31

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
19/31

Министр обороны Сергей Шойгу, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
20/31

Министр юстиции Константин Чуйченко, ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
 

РИА "Новости"
21/31

Министр связи Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
 

РИА "Новости"
22/31

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
23/31

Министр культуры Ольга Любимова, ранее директор департамента кинематографии Минкультуры.
 

РИА "Новости"
24/31

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
25/31

Министр труда Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
 

РИА "Новости"
26/31

Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
 

РИА "Новости"
27/31

Министр спорта Олег Матыцин, ранее президент Международной федерации студенческого спорта.
 

РИА "Новости"
28/31

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
 

РИА "Новости"
29/31

Министр науки Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
 

РИА "Новости"
30/31

Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
 

РИА "Новости"
31/31

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, сохранил пост.
 

 Гендир КТРВ сравнил российский и украинский ракетные двигатели
Что будет со вкладами россиян в Сбербанке после продажи доли ЦБ
Названа причина аномальной зимы в России
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны
Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги
Кольцо, потерянное в США в 1973 году, нашли в финском лесу
Из-за коронавируса iPhone 9 могут не успеть собрать в срок
Дамба в Великобритании «превратилась» в Ниагарский водопад
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
В России хотят ввести штраф за парковку на газоне Сейчас наказания за такой проступок на федеральном уровне нет, размер штрафа регионы устанавливают самостоятельно
Кино
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала» Ведущий выступил с заявлением в соцсети
Новости партнеров
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Панкратов-Черный рассмешил россиян размером своей пенсии
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
5 признаков, что у вас в роду была "голубая" кровь
Решение Зеленского стало сюрпризом даже для Кремля
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь