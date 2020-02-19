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13:40 (мск), источник: РИА Новости

FT опубликовала ответ Дерипаски на статью об отмывании денег

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британская Financial Times (FT) опубликовала на своем сайте письмо российского миллиардера Олега Дерипаски, в котором он опровергает статью газеты об отмывании денег.

Источник: РИА Новости

Издание 14 февраля опубликовало статью под заголовком «США ссылаются на сообщения о том, что Олег Дерипаска помогал Владимиру Путину отмывать деньги». К статье FT приложила скан письма OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США), в котором ведомство объясняет введение санкций против бизнесмена в 2018 году.

Дерипаска в своем письме в FT указывает, что статья может оставить неправильное впечатление у читателей. «Ваш заголовок и история слепо перепевают необоснованные обвинения, которые я оспариваю в американских судах, обвинения, для которых, как вы хорошо знаете, не предоставлено ни малейших доказательств», — пишет бизнесмен.

В скане письма OFAC адвокатам Дерипаски, который прилагался к статье, приводилось шесть оснований введения санкций против бизнесмена, причем все с формулировкой «согласно сообщениям». Их источник не был указан.

В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, «согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина».

Бизнесмен в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Дерипаска заявил, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. В октябре министерство финансов США потребовало от суда отклонить иск Дерипаски.

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«Дело OFAC против меня основано не на существенных фактах или реальных событиях, а скорее на необоснованных обвинениях и голословных сообщениях в СМИ многолетней давности», — подчеркивает бизнесмен в письме в FT.

Арбитражный суд Краснодарского края в конце октября удовлетворил иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба — Великобритания) и The Nation Company LLC (США), связанный с публикациями в The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США.

В иске бизнесмен просил суд признать несоответствующими действительности распространенные СМИ данные не только о нарушениях в области деловой жизни, но также о действиях, квалифицируемых как уголовные преступления. Кроме того, бизнесмен требовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения. Адвокат Дерипаски говорил, что этот судебный вердикт не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска бизнесмена, т.к. между странами нет соответствующего договора. Тем не менее, решение краснодарского суда может стать одним из доказательств в процессе, который проходит в США.

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