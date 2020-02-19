Эрдоган: Турция не оставит Идлиб Асаду

«Мы делаем последнее предупреждение… Операция в Идлибе — это вопрос времени. Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции и для жителей региона», — сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции (цитата по Anadolu и NTV). По его словам, Турция подготовила план по северо-западу Сирии.
Эрдоган сказал, что ни одна из встреч с Россией не прошла так, как этого бы хотела турецкая сторона. «Переговоры будут продолжены, однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию», — сказал президент Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль продолжит контактировать с Турцией, чтобы ситуация в Идлибе не развивалась «по пути дальнейшего нагнетания». В Москве были удовлетворены сочинскими договоренностями. «И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — сказал Песков журналистам.