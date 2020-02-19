Шойгу обсудил с фельдмаршалом Хафтаром кризис в Ливии

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», — говорится в пресс-релизе Минобороны России.
В Ливии появилось двоевластие после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. На данный момент Триполи и запад страны пытается контролировать Правительство национального согласия (ПНС) по главе с Файезом Сарраджем. Восток пытаются контролировать ЛНА.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 февраля заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Такой вывод он сделал на основе фотографии, на которой вместе якобы зафиксированы глава Минобороны Сергей Шойгу, Халифа Хафтар и глава «ЧВК Вагнера». Его фамилия не называлась. Фотография также не публиковалась. Однако речь может идти о переговорах между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и командующим ЛНА, которые прошли в ноябре 2018 года. На распространенной ливийской стороной записи встречи в составе российской делегации был замечен российский бизнесмен Евгений Пригожин.