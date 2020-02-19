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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу обсудил с фельдмаршалом Хафтаром кризис в Ливии

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Они обсудили важность переговоров 13 января в Москве для режима прекращения огня и нормализации обстановки в Ливии. Также стороны подтвердили необходимость выполнять решения Берлинской конференции.

Источник: МИД России

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», — говорится в пресс-релизе Минобороны России.

В Ливии появилось двоевластие после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. На данный момент Триполи и запад страны пытается контролировать Правительство национального согласия (ПНС) по главе с Файезом Сарраджем. Восток пытаются контролировать ЛНА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 февраля заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Такой вывод он сделал на основе фотографии, на которой вместе якобы зафиксированы глава Минобороны Сергей Шойгу, Халифа Хафтар и глава «ЧВК Вагнера». Его фамилия не называлась. Фотография также не публиковалась. Однако речь может идти о переговорах между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и командующим ЛНА, которые прошли в ноябре 2018 года. На распространенной ливийской стороной записи встречи в составе российской делегации был замечен российский бизнесмен Евгений Пригожин.

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