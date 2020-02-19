Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством

Ранее Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок, сообщил, что в законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Поправки внесли депутаты Госдумы Крашенинников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.
На заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в среду депутат Сергей Иванов (ЛДПР) задал вопрос, стоит ли из этого делать вывод, что президент теперь фактически будет являться главой исполнительной власти.
«Он не член кабинета министров. Он осуществляет общее руководство, не руководит», — ответил Крашенинников. Он пояснил, что президент будет осуществлять именно общее руководство.
«Фактически это сейчас и существует. Президент возглавляет периодически заседания правительства. Под его руководством это проходит … Мы фактическому состоянию придаем юридическое значение», — сказал глава думского комитета.