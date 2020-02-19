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22:37 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев — РИА Новости. Парламент Эстонии в среду принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Источник: РИА "Новости"

За принятие резолюции проголосовали 72 депутата, против был один, шестеро не приняли участия в голосовании. Всего в парламенте работает 101 депутат.

«Поддерживая Польшу и другие европейские страны, которых Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны, парламент осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии», — говорится в документе.

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В резолюции утверждается, что Вторая мировая война якобы стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией.

«Фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишении жизни и свободы», — отмечается в резолюции.

Ранее председатель эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон раскритиковал позицию России по истории Второй мировой войны, в частности в отношении Польши. Он призвал парламент Эстонии последовать примеру Польши, где сейм (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.
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Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.

По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.

В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

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