Минприроды предлагает изменить правила отстрела и отлова животных

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Экологи и ученые бьют тревогу: поправки не только приведут к сокращению численности животных, но и практически легализуют браконьерство в России.
Как следует из проекта новой редакции Правил охоты (есть у «Ъ»), подготовленного Минприроды, возможность применения петельного лова (добыча животных с помощью удавок из металлического троса) во время охоты будет определять глава каждого региона самостоятельно. Сейчас эти полномочия закреплены за Минприроды РФ, причем такой вид охоты разрешен лишь на зайца-беляка в ряде северных регионов. Также петлей можно добывать волков «в целях регулирования их численности» в Якутии, Красноярском и Хабаровском краях, Карелии и Архангельской области. Новыми правилами допускается добыча этих животных уже на территории всех субъектов.
Отметим, это не первая попытка ведомства легализовать петельный лов на территории всей страны: в 2016 году Минприроды пыталось внести изменения в Правила охоты. Однако после возмущения экологического сообщества ведомство отказалось от этих предложений. «Петли неизбирательны — хоть, допустим, их и ставят для зайца, но попасть в них может кто угодно: и снежные барсы, и леопарды, и все остальные животные, — говорит эксперт “Гринписа России” Михаил Крейндлин.— Когда животное туда попало, с этим уже ничего не поделаешь. Также эта поправка практически легализует браконьерство: идет он по лесу с петлей, его задерживает инспектор, а браконьер в ответ говорит, что собирался на волка ее ставить».
Более того, Минприроды предлагает разрешить для «охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях» передвигаться на механических транспортных средствах и летательных аппаратах. Сейчас это допускается лишь во время регулирования численности животных или научной деятельности, разрешение на которую получить довольно трудно, говорят в «Гринписе».
Экологи уточняют, что, таким образом, после принятия закона, легализующего вольерную охоту в стране, охотники смогут не только убивать в загонах животных, но и отлавливать и отстреливать их с автомобилей и самолетов.
Помимо этого ведомство предлагает скорректировать сроки и правила охоты на некоторые виды животных. В случае вступления в силу новой редакции у охотников появится возможность отстреливать волков, шакалов, лисиц в любые сроки охоты. Для этого не нужно будет иметь и специального документа — достаточно разрешения на добычу любого другого вида.
Также новой редакцией предлагается разрешить охотиться на бурого медведя с 1 августа по конец февраля. Сейчас ограничивается срок охоты на него датой 30 ноября — из-за периода зимней спячки медведей. Более того, Минприроды предлагает разрешить охоту на медведей с помощью собак.
Как рассказывают «Ъ» охотники, такой вид охоты позволит выманить спящего хищника из берлоги, а потом его застрелить.
«Продление периода означает, что люди будут больше охотиться на медведя в берлогах, — жалуется зоолог Николай Формозов.— Это приведет к увеличению числа брошенных медвежат, а в конечном итоге и к их гибели. Дело в том, что во время такой охоты практически невозможно определить, кого будут убивать — медведицу или медведя. А если убьют самку медведя, то медвежата, которые как раз рождаются в этот период, окажутся без защиты. Сегодняшнее ограничение сделано для того, чтобы оберегать самок в этот чувствительный период».
«Экологическое сообщество абсолютно безграмотно, — возмущается в ответ биолог-охотовед Валерий Кузенков.— У нас медведи нападают на людей, домашний скот и лосей. На них нужно открыть охоту круглый год, потому что необходимо уменьшать популяцию».
Из новых Правил охоты пропали практически все ограничения на отстрел гусей. Сейчас, например, запрещено охотиться на этих птиц на островах Колгуев и Вайгач. Также отстреливать гусей нельзя на расстоянии менее 200 м от уреза воды.
«Охота весной — это в принципе мракобесие, но мы добились того, чтобы в 2010 году в правила включили ряд запретов, — говорит научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Софья Розенфельд.— Например, эти острова — основные места размножения гусей. Их там и так отстреливает местное население, а если откроют основную охоту, то четверть гусей в стране будет истреблена». Запрет на охоту в прибрежной зоне также важен, говорит она: «Туда птицы прилетают, чтобы питаться и спать. Если их там побеспокоить, то они с этих мест улетят». Научное сообщество надеялось, что его представителей пригласят к обсуждению новых редакций и Красной книги РФ, и Правил охоты: «Но нам не дают шанса какие-либо ресурсы сохранять. Если эти правила будут дальше продвигаться, будет скандал».
Впрочем, новый документ не устраивает и самих охотников. Так, правилами закрепляется обязанность россиян при «коллективной охоте» носить «специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета».
«Коллективная охота — это когда больше одного человека, — обращает внимание биолог-охотовед Валерий Кузенков.— И вот как вы себе представляете коряков или просто охотников в тайге, которые по вечерам будут надевать красные жилеты? А это уже повод, чтобы оштрафовать».
В Минприроды говорят, что документ находится на стадии согласования с общественностью и экспертами: «Замечания и предложения будут учтены. Решения не приняты. Кроме того, и внутри министерства профессиональный научно-технический совет проголосовал против продления срока охоты на медведя. Мнения будут учтены, вынесены для обсуждения все возможные предложения».
Анна Васильева, Елизавета Ламова