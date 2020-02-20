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01:20 (мск), источник: ТАСС

Кудрин назвал объем неизрасходованных средств федерального бюджета за 2019 год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году, согласно последним данным, оказались исполнены только на 94,5%, неосвоенными остались 1,12 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник: РИА "Новости"

«Год отличается от всех предыдущих. Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы — как по общему исполнению бюджета, которое составило около 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая исполнена на 76%, то о есть ниже, чем когда-либо», — сказал Кудрин.

«Самые серьезные, как мне кажется, неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1,122 трлн рублей, по последним данным. Буквально сегодня мы сверились окончательно», — добавил глава Счетной палаты.

Что не удалось потратить

Как следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2019 год, не удалось освоить 8,6% средств, заложенных на нацпроекты, или 149,8 млрд рублей. Так, на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы по четырем нацпроектам — «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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Кудрин также указал на низкое исполнение госпрограмм, причем хуже всего осваивались средства на космическую отрасль, развитие транспорта и образование. При этом по 41 из 42 госпрограмм средства освоены не в полном объеме.

«Отмечу низкое исполнение государственных программ. В основном в них попали: космическая деятельность — 74 млрд рублей, развитие транспортной системы — 61 млрд рублей. Обиднее всего — на развитие образования 31 млрд рублей не исполнены», — сказал глава Счетной палаты.

По 12 госпрограммам (развитие судостроения, развитие фармацевтики, космическая деятельность, развитие Крыма, окружающая среда, национальная политика, управление финансами, развитие Арктики, образование, культура, использование природных ресурсов, доступное жилье) освоены менее 90% средств, из них по девяти госпрограммам исполнение расходов оказалось ниже уровня 2018 года.

Счетную палату также беспокоит неравномерность исполнения бюджета.

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«Еще один антирекорд — использование средств течение года неравномерно. В последнем квартале использовалось 32,4%, то есть треть бюджета [освоена] в четвертом квартале. Причем на декабрь пришлось 18%, то есть почти пятая часть бюджета», — уточнил Кудрин.

«Конечно, эта неравномерность беспокоит. И она связана, конечно, не только с введением инвестиционных объектов, которые, как правило, завершаются и оплачиваются в конце года. Это и многие нацпроекты, и текущие расходы, и закупки оборудования и услуг, [которые] случались в конце года», — отметил глава Счетной палаты.

По его словам, около 253,8 млрд рублей неизрасходованных средств бюджета приходится на субсидии предприятиям, развитие инновационной экономики и инвестиции по различным направлениям, включая дорожное хозяйство. По общегосударственным расходам не освоено 232,8 млрд рублей.

«Ну и в тройке лидеров по неисполнению уже не первый год Министерство обороны — на сумму 236 млрд рублей», — заключил Кудрин.

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