02:43 (мск), источник: ТАСС
Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит», — подчеркнул Путин.
Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Однако не стал уточнять, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах и когда было принято соответствующее решение.
Комментируя слова своего собеседника, журналиста ТАСС Андрея Ванденко, о том, что январские изменения в правительстве вызывают ощущение поспешности, Путин спросил: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?».
«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» — добавил президент. По его словам, такой ситуации «во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано».
«Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — указал он.
15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает это правильным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении конституции. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.