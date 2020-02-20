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02:43 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

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«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит», — подчеркнул Путин.

Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Однако не стал уточнять, кто еще, кроме него и Медведева, знал об этих планах и когда было принято соответствующее решение.

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Комментируя слова своего собеседника, журналиста ТАСС Андрея Ванденко, о том, что январские изменения в правительстве вызывают ощущение поспешности, Путин спросил: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?».

«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» — добавил президент. По его словам, такой ситуации «во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано».

«Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», — указал он.

Отставка правительства

15 января после оглашения послания президента РФ Владимира Путина парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает это правильным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении конституции. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ, а правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.

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Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами Совбеза
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