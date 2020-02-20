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04:25 (мск), источник: ТАСС

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

По словам российского лидера, он продолжает работать с бывшим премьер-министром.

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51
фотография
51
фотография

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым распался.

«Да ничего не распалось, — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта “20 вопросов Владимиру Путину”. — Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем». «Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — отметил Путин.

Комментируя слова собеседника, журналиста ТАСС Андрея Ванденко, о том, что учреждение должности замглавы Совбеза и назначение на нее Медведева вызывает некоторое ощущение поспешности, Путин заявил: «Ощущение — это совсем не одно и то же, что реальная жизнь».

Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами Совбеза
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