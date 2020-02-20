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12:52 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. С таким призывом он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Источник: Reuters

«Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов. «Если поступает информация о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных, контрольных органов, следует оперативно, не формально, а по делу, реагировать на эту информацию», — заключил Путин.

Президент заявил, что ФСБ должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, не мешая при этом самой работе по их реализации.

Он отметил, что антикоррупционная работа спецслужбы должна стать более активной, вести ее надо при взаимодействии с Генпрокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами, «опираясь на поддержку общества и граждан». В первую очередь, по словам Путина, нужно «обратить особое внимание» на антикоррупционную защиту национальных проектов, в рамках которых концентрируются огромные ресурсы.

«Это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», — подчеркнул президент.

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