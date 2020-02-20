Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.
Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. «Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — отметил Володин.
Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.