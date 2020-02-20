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13:50 (мск), источник: Forbes

«Со мной будет явно веселее»: Шнурова приняли в Партию Роста

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова приняли в Партию Роста. По данным «Открытых медиа», музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму.

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Музыканта Сергея Шнурова приняли в Партию Роста, возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В четверг, 20 февраля, лидер группы «Ленинград» приехал на мероприятие партии в Санкт-Петербурге, которое посвящено выборам в Госдуму в 2021 году.

«Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя вот завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде партии роста. Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно. по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее», — сказал Шнуров, получив партбилет из рук Бориса Титова.

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Ранее о том, что Шнурова примут в политическую организацию, рассказали источники «Открытых медиа». Также издание сообщило, что Шнуров возглавит список партии на парламентских выборах.

По словам источника «Открытых медиа», близкого к Кремлю, музыканта попросили принять в партию по прямому указанию администрации президента. Именно поэтому Борис Титов согласился дать Шнурову первый номер в списке партии на выборах в Госдуму, отметил источник. Собеседник издания утверждает, что администрация президента давно планировала участие Шнурова в думских выборах, и чиновники выбирали партию, от которой он должен выдвигаться.

В начале января «Медуза» писала, что в администрации президента рассматривались сценарии регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. В числе новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

Сам Шнуров говорил, что готов «пойти в политику», только если «увидит свой электорат». «Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику — только при этом условии», — сказал Шнуров, подчеркнув, что на его решение повлияет не то, что «кто-то там решил в каких-то кабинетах». Музыкант также отмечал, что пока не видит себя в большой политике, но при этом «не знает, что будет завтра».

Клара Минак

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