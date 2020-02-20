Шнуров призвал не преувеличивать роль Кремля в его вступлении в партию

«Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в “Партию роста”, мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно», — отметил он.
Комментируя возможность вступить в партию за деньги, он дал понять, что в деньгах не нуждается.
Пришел бы я, оборванный, обглоданный, без денег — «приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию». Здесь обратная ситуация.
На вопрос о планах поучаствовать в выборах в Госдуму, он ответил уклончиво и предложил сначала «дожить»: «В планах пока такого… может быть, есть, а может быть, и нет».
«Я за то, чтобы экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе — чтобы мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру. Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими», — рассказал Шнуров о своей платформе.
Шнуров вступил в «Партию роста» в Петербурге 20 февраля. Вместе с ним членами партии стали бывший депутат петербургского Заксобрания Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий.