«Самые нервные и жаркие»: кто победил и проиграл в дебатах демократов

Значение этих теледебатов для кандидатов от Демократической партии, один из которых в ноябре 2020 года будет конкурировать с Дональдом Трампом за кресло в Белом доме, трудно переоценить. Внутрипартийная борьба набирает обороты: 22 февраля кокусы в рамках первичного голосования пройдут в Неваде, спустя неделю своих кандидатов выберут жители Южной Каролины, а уже 3 марта в США настанет «супервторник» — победителей праймериз определят сразу 14 штатов.
В дебатах в Неваде участвовали лидеры гонки за выдвижение единым кандидатом от Демократической партии. Это сенатор от Вермонта Берни Сандерс, бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а также бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг.
В нынешнем предвыборном цикле это уже девятые дебаты демократов.
AP охарактеризовало схватку как «самую нервную и жаркую», поскольку каждый из кандидатов хочет «выживать в этой гонке» как можно дольше.
Блумбергу от конкурентов досталось больше всего. Как сообщает Reuters, в первый час дебатов он выглядел «нерешительно и растерянно», пытаясь отбиваться от обвинений в женоненавистничестве, в огромном бюджете предвыборной кампании, в ненависти к реформе здравоохранения Обамы, в плохой работе на посту мэра Нью-Йорка, в презрительном отношении к афроамериканцам и латиноамериканцам и в том, что он якобы скрывает налоговые декларации.
«Я бы хотела поговорить о том, с кем мы конкурируем — с миллиардером, который называет женщин толстыми бабами и лесбиянками с конским лицом. И нет, я говорю не о Дональде Трампе, я говорю о мэре Блумберге», — заявила Уоррен, припомнив цитаты, которые якобы произносил Блумберг в начале 1990-х.
Миллиардер всегда отрицал, что говорил нечто подобное. Как сообщает CNN, однозначно утверждать, что медиамагнат говорил такое, нельзя. Еще Уоррен спросила миллиардера, со сколькими женщинами тот подписал соглашения о неразглашении из-за харассмента и дискриминации на работе и не собирается ли он их расторгнуть. По мнению сенатора от Массачусетса, это позволило бы тем женщинам рассказать «свою точку зрения». Миллиардера действительно обвиняли в сексистских заявлениях, которые он позволял себе в 1990-х. Блумберг ответил, что никаких обвинений, кроме неуместных шуток против него нет, но отказался от идеи расторгнуть соглашения.
«Демократы рискуют, если планируют заменить одного высокомерного миллиардера другим», — такими словами закончила сенатор от Массачусетса свой выпад в адрес Блумберга.
Впрочем, порция критики от Уоррен досталась и другим оппонентам. Сенатор назвала идеи о реформе здравоохранения Клобушар самоклеющимся стикером с надписью «план будет здесь», а план Буттиджича сравнила с презентацией в Power Point.
Байден и Сандерс напомнили, как Блумберг, когда был мэром Нью-Йорка, поддерживал полицейскую тактику «остановить и обыскать», тогда силовики могли только на основе подозрений останавливать, обыскивать и даже задерживать людей.
Как отметили бывший вице-президент и сенатор от Вермонта, пострадали от этого в основном афроамериканцы и латиноамериканцы. Сам Блумберг в ноябре 2019 года извинился, что поддерживал эту практику.
Досталось Блумбергу и за состояние почти в $60 млрд.
Сандерс назвал несправедливым тот факт, что у одного бизнесмена денег больше, чем у 125 млн американцев вместе взятых. Буттиджич напомнил о $400 млн, которые Блумберг вложил в избирательную кампанию. «Он просто хочет купить Демократическую партию», — заявил бывший мэр Саут-Бенда.
Блумберг во время выступления сделал ставку на свой управленческий опыт. «Я знаю, как управлять сложным городом — самым большим и разнообразным в этой стране», — сказал миллиардер. По его мнению, он единственный из демократов, кто сможет победить нынешнего президента и справится с ролью главы государства. Еще бывший мэр Нью-Йорка назвал социализм Сандерса чуждым для Америки и уколол сенатора от Вермонта фразой «о самом известном социалисте в США с миллионным состоянием и тремя домами в собственности». По мнению медиамагната, идеи ввести бесплатную программу «Здравоохранение для всех» плохо отразится на шансах Сандерса победить Трампа и занять президентское кресло. Байден тоже раскритиковал планы Сандерса по реформе здравоохранения. По оценке бывшего вице-президента, она будет стоить $35 трлн.
Еще 78-летнему Сандерсу, который в октябре перенес инфаркт, пришлось отвечать, хватит ли ему сил и здоровья, чтобы работать президентом.
Сенатор от Вермонта напомнил, что опубликовал письмо лечащего врача и двоих ведущих кардиологов его родного штата, в котором, по словам политика, говорится, что у «Сандерса достаточно сил справиться со стрессом и энергии, чтобы быть американским президентом».
Впрочем, нападкам подверглись не только Блумберг с Сандерсом. Буттиджич, которого Клобушар как-то упрекнула в недостатке политического опыта, спросил, как она умудрилась во время недавнего интервью Telemundo забыть имя мексиканского президента, и напомнил сенатору от Миннесоты о ее работе в комитетах по контролю за безопасностью границ и по торговле с Мексикой. «Вы пытаетесь сказать мне, что я глупая, или просто издеваетесь надо мной, Пит? Я признала ошибку. Да, люди иногда забывают имена» — ответила Клобушар.
По мнению бывшего мэра Саут-Бенда, миллиардер и социалист как два основных кандидата в президенты от демократов поляризуют партию. «Давайте выдвинем кого-то, кто на самом деле живет и работает в промышленном городе Среднего Запада и принадлежит к среднему классу. Давайте выдвинем настоящего демократа», — призывал Буттиджич, очевидно, намекая на себя.
«Даже если у тебя есть $60 млрд, бой пятеро против одного выиграть невозможно», — охарактеризовало AP итоги дебатов.
Политические обозреватели и аналитики, действительно, пришли к выводу, что дебют Блумберга не задался.
Тем временем выступление Уоррен главный редактор CNN Крис Киллицца назвал «искрой», которая может разжечь ее кампанию. По мнению журналиста, главным победителем из схватки против Блумберга вышел Сандерс, нынешний лидер гонки и антипод бывшего мэра Нью-Йорка.
Впрочем, $400 млн Блумберга на избирательную кампанию возымели эффект: по данным общенационального опроса NPR / PBS NewsHour / Marist, он занимает второе место с 19%, уступая лишь Сандерсу, который набрал 31%.
О том, повлиял ли провал в Неваде на позиции миллиардера, можно будет судить после «супервторника».