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17:55 (мск), источник: РИА Новости

МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента

ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента и ресурсы грузинских СМИ.

Источник: РИА Новости
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«В октябре 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. В результате кибератаки пострадали серверы данных организаций, системы управления… В результате расследования грузинской стороны вместе с международными партнерами было выявлено, что данная кибератака была организована и осуществлена со стороны Генерального управления Генштаба ВС России», — заявил Константиниди в четверг на брифинге.

Никаких доказательств причастности РФ он не привел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. Он также отмечал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. Песков также заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти.

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