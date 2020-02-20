МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента

«В октябре 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. В результате кибератаки пострадали серверы данных организаций, системы управления… В результате расследования грузинской стороны вместе с международными партнерами было выявлено, что данная кибератака была организована и осуществлена со стороны Генерального управления Генштаба ВС России», — заявил Константиниди в четверг на брифинге.
Никаких доказательств причастности РФ он не привел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. Он также отмечал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу. Песков также заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти.