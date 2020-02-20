18:43 (мск), источник: Интерфакс
Bloomberg узнал, что Турция просит у США оружие для сдерживания РФ в Идлибе
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи
«Турция запросила у США развертывание двух батарей ЗРК Patriot на своей южной границе, чтобы обеспечить свободу действий для возмездия — в случае любых будущих атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, сообщило высокопоставленный чиновник Турции в Анкаре», — пишет Bloomberg.
Представитель Анкары уточнил, что идея с ЗРК Patriot была озвучена еще на прошлой неделе спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри во время его визита в Турцию.
При этом источник агентства подчеркнул, что запрос на развертывание Patriot с точки зрения Анкары не предполагает
Ранее в четверг стало известно, что Турция совместно с силами сирийской оппозиции начала военную операцию в Идлибе против сирийской армии. Поддержка турецких военных позволила боевикам прорвать оборону сирийской армии.
В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкие войска прекратили артиллерийский огонь по позициям армии Сирии после обращения военных РФ по линии предотвращения инцидентов.
15 февраля