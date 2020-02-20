21:18 (мск), источник: РИА Новости
В Турции опровергли сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
АНКАРА, 20 фев — РИА Новости. Информация о запросе Турции в адрес США о поставке
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре, Турция запросила у США два ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и «позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха».
«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.