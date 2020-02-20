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19:30 (мск), источник: Ведомости

Россия впервые официально обвинила Турцию в поддержке боевиков

Для сдерживания турецкой агрессии в районе Идлиба будет вестись воздушное патрулирование не только сирийскими, но и российскими истребителями.

Источник: AFP 2020

Минобороны России впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийских правительственных сил вблизи населенных пунктов Кминас и Найраб.

Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии, заявил представитель ЦПВС.

Чтобы не допустить выхода подразделений боевиков вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов.

Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки: ими уничтожено — один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.
представитель ЦПВС

По его словам, до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии, приведший к ранению четырех сирийских военнослужащих. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен. «Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — добавил представитель ЦПВС, призвав турецкую сторону прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения.

Источник: AFP
Турецкая армия поддерживала наступление боевиков сирийской оппозиции, в атаке участвовали турецкий спецназ, реактивные системы залпового огня и танки, пишет турецкая газета Sabah.

По данным Минобороны Турции, в результате действий турецких военных в Идлибе было уничтожено свыше 50 сирийских военных. При этом, согласно сообщению газеты Milliyet, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, а еще пятеро были тяжело ранены.

Администрация президента Турции уточнила, что этот удар нанесла сирийская авиация.

По словам человека, близкого к Минобороны России, своими действиями Турция де-факто открыто призналась в поддержке боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России): на протяжении последних месяцев она перебрасывала сотни единиц бронетехники, танков, артиллерийских орудий и РСЗО, которые сегодня были задействованы в атаке на сирийские правительственные войска. Для сдерживания турецкой агрессии в районе Идлиба будет вестись воздушное патрулирование не только сирийскими, но и российскими истребителями, говорит собеседник «Ведомостей». Подобные выходки турок коренным образом рушат существовавшие до этого договоренности, в том числе достигнутые на уровне президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает высокопоставленный дипломатический источник. Кроме того, обострение ситуации в Идлибе не способствует ускорению встречи глав государств, а скорее отдаляет ее, говорит собеседник «Ведомостей».

Тем не менее стороны очевидно управляют эскалацией и не хотят чрезмерного обострения, поэтому российская сторона заявляет об ударах по боевикам, а турецкая — что их бомбили сирийцы.
Справка
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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Иван Сафронов, Алексей Никольский

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