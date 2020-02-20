19:30 (мск), источник: Ведомости
Россия впервые официально обвинила Турцию в поддержке боевиков
Для сдерживания турецкой агрессии в районе Идлиба будет вестись воздушное патрулирование не только сирийскими, но и российскими истребителями.
Минобороны России впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 20 февраля бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения сирийских правительственных сил вблизи населенных пунктов Кминас и Найраб.
Чтобы не допустить выхода подразделений боевиков вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов.
Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки: ими уничтожено — один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.
По его словам, до турецкой стороны была доведена информация о том, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии, приведший к ранению четырех сирийских военнослужащих. После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен. «Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции», — добавил представитель ЦПВС, призвав турецкую сторону прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения.
По данным Минобороны Турции, в результате действий турецких военных в Идлибе было уничтожено свыше 50 сирийских военных. При этом, согласно сообщению газеты Milliyet, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, а еще пятеро были тяжело ранены.
По словам человека, близкого к Минобороны России, своими действиями Турция
Иван Сафронов, Алексей Никольский