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22:54 (мск), источник: ТАСС

Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.

Источник: AP 2020

«У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», — отметил министр.

Он также не исключил, что Анкара и Москва могут начать проводить там совместные патрулирования. «Все это может быть выполнено. Главное, чтобы исполнялся сочинский меморандум», — сказал министр в ответ на просьбу журналистки прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что Анкара и Москва могут начать патрулировать зоны в Идлибе.

Министр отметил, что военные специалисты двух стран поддерживают «здоровый диалог» касательно сложившейся ситуации.

«Наши военные на местах в Идлибе поддерживают здоровый диалог. Контакты с Россией по Идлибу будут также продолжены», — сказал Акар.

По его словам, Турция обсуждает с Россией вопрос использования воздушного пространства Сирии над Идлибом. «Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать. Нашей целью является установление режима прекращения огня», — утверждал он. При этом, по версии Акара, Россия «не полностью удовлетворяет запросы [Турции] на использование воздушного пространства» Сирии.

Обострение обстановки

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в зоне деэскалации «Идлиб». Затем состоялись консультации в российской столице. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь не исключил, что «в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов».

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17 февраля© Ньюстюб
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