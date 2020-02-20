Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор

Как говорится в сообщении Кремля, президенты России, Франции и канцлер Германии уделили особое внимание ситуации в Идлибе. В частности, Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии.
В свою очередь, Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в Идлибе. Также стороны акцентировали важность недопущения гуманитарных последствий для мирного населения.
Кроме того, президент Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести совместную встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить обострение ситуации в Сирии.
В ходе разговора лидеры трех стран также поддержали соблюдение перемирия в Ливии и возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции. Помимо этого, российский президент выразил соболезнования Меркель из-за стрельбы в Ханау, жертвами которой стали девять человек.
Ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в Идлибе в конце января. В начале февраля Анкара сообщила о гибели нескольких турецких военнослужащих из-за действий Дамаска.
Турция потребовала прекратить наступление. В свою очередь, российские и сирийские власти отмечали, что правительственные войска действуют с целью очистить Идлиб от террористов.
Ранее сегодня боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. По просьбе Дамаска российские Су-24 поднялись в небо и нанесли удар по террористам, что позволило отбить атаку. Москва выразила свою обеспокоенность тем, что Анкара поддерживает боевиков. Как отметили в МИД, тем самым турецкие власти нарушили договоренности по размежеванию террористов и оппозиции.