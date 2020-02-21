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01:46 (мск), источник: Известия

Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции

Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине.

Источник: Известия

По данным ведомства, эта сумма составит не менее 14,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году на подготовку и проведение президентской кампании было направлено 14 млрд 259 млн 400 тыс. рублей. Как уточнили в министерстве, источники необходимых средств «в настоящий момент прорабатываются».

В рабочей группе по внесению поправок «Известиям» заявили, что перерасхода на изготовление бюллетеней не будет — голосование пройдет «пакетом». По аналогии с президентскими выборами оно будет организовано без включения интернет-участков, но к его организации будут привлечены МФЦ и сайт госуслуг.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основании предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию. Он включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в конце апреля.

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02:01 (мск)© Ньюстюб
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