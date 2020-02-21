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04:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Запрет переговоров о передаче территорий России закрепят в Конституции

Поправка в Конституцию России, предложенная артистом Владимиром Машковым и поддержанная российским президентом Владимиром Путиным, будет содержать запрет на переговоры о передаче территорий страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на участников рабочей группы по изменению Конституции.

Источник: РИА "Новости"

Поправка будет касаться всех, кто находится на территории России, в том числе и иностранных граждан. По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенникова, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ».

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Кроме того, в поправке может быть оговорен запрет на ведение переговоров по передаче территорий России. Как отметил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, у дипломатов не будет полномочий вести переговоры с другими странами о землях. «На это будет конституционный запрет», — подчеркнул он.

Ответственность за нарушение конституционного закона будет предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях или другими нормативными актами, добавил Крашенников. Клишас отметил, что на данный момент конкретных решений по этому поводу нет.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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