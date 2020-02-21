NYT: Трамп считает, что демократы обратят против него данные спецслужб США о России

08:32 (мск), источник: ТАСС
По данным ее источников, разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. Сотрудник аппарата директора национальной разведки Шелби Пирсон, проводивший брифинг, демонстративно акцентировал внимание на приписываемых России попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.
Согласно публикации, президент США, узнав о таком брифинге, высказал опасения, что демократы, которые также входят в состав спецкомитета по разведке Палаты представителей, обязательно используют данные спецслужб в предвыборной борьбе. Трамп крайне отрицательно воспринял присутствие на брифинге конгрессмена Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), который играл одну из главных ролей в провалившейся попытке добиться импичмента главы государства.
По данным источников газеты, Трамп 14 февраля устроил разнос исполняющему обязанности директора национальной разведки Джозефу Макгуайру. Пирсон, проводивший брифинг, является одним из помощников Макгуайра.
The New York Times обратилась за комментариями в аппарат директора национальной разведки и в Белый дом. В первом случае поступил отказ. В Белом доме пока не ответили на запрос газеты.
Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом.
В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в