09:59 (мск), источник: ТАСС
Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/ — По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».
Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, — сказал он в интервью ТАСС для проекта “20 вопросов Владимиру Путину”. — Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать». При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.
По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».
А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача.
Бабки-тогде, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках.
Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было «показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат». «Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что
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