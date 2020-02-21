11:06 (мск), источник: Ведомости
«Трансперенси Интернешнл» подсчитала траты чиновников на авиаперелеты
Расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова оцениваются в 200 млн рублей.
Стоимость 57 перелетов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова частными
Президента и еще девять высших должностных лиц обслуживает Специальный летный отряд «Россия», прописано в указе президента об авиационных перевозках. Остальные госслужащие летают регулярными рейсами.
Однако ограничения часто игнорируют.
Расходы на авиаперелеты федеральных госслужащих с 2018 г. составили более 6 млрд руб., следует из оценки «Ведомостей» по данным госзакупок. В 2018 г. размер заключенных контрактов по перелетам в командировки составил 2,3 млрд руб., в 2019 — 2,1 млрд руб., а в 2020 г. госконтрактов заключили уже на сумму 1,7 млрд руб. Правда, эти данные основаны только на закупках 9 министерств из 21 и некоторым службам и ведомствам, по которым есть информация в открытом доступе.
Из тех немногих министерств и ведомств, что раскрывают данные, больше всех летают в командировки сотрудники Министерства иностранных дел (1,3 млрд руб. в 2019 г.), далее идет Государственная фельдъегерская служба (239 млн руб.), Минпромторг (101 млн руб.), аппарат Совета Федерации (86 млн руб.), Минэкономразвития (72 млн руб.), Минфин (64 млн руб.).
Сотрудники «Трансперенси Интернешнл» (ТИ) проанализировали четыре министерства, по которым опубликована подробная информация о перелетах: Минпромторг, Минфин, Минкульт и ныне упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа.
Стоимость
По их утверждению, Александр Толпаров, бывший замдиректора департамента международного сотрудничества Минпромторга, налетал в 2018 г.
Расходы по командированию сотрудников осуществляются в пределах утвержденных нормативов, заверили в Минфине: «При этом в соответствии с законодательством могут быть приняты отдельные решения по приобретению билетов сотрудникам независимо от уровня занимаемой должности». Что касается 2018 г., в том году Аргентина председательствовала в «Группе 20», соответственно именно там проходили все мероприятия «двадцатки»: «Высокая стоимость перелета сотрудников на одно из мероприятий была связана с отменой рейсов в связи с забастовками в стране,
На момент публикации Минпромторг и другие министерства комментарии «Ведомостям» еще не предоставили.
«Трансперенси Интернешнл» утверждает, что глава Минпромторга Денис Мантуров активно пользуется частным
Расследователи организации выгрузили график полетов этих джетов с
Например, самолеты, на которых он предположительно летал, 9 раз приземлялись в Геленджике. В Геленджике есть семейные активы Мантуровых — доля в пансионате «Приморье» и виноградники (ООО «Мантра»), следует из данных СПАРК. У семьи Мантуровых в Геленджике есть также таунхаус в элитном комплексе «Феллини парк» и гостевой дом площадью 814 кв. м (в центре города), следует из данных Росреестра, опубликованных ТИ.
Джеты доставляли пассажиров в курортный город в новогодние и майские праздники и просто выходные дни. Полет на Ту-204 из Москвы в Геленджик и обратно мог стоить 4−5 млн руб., считает ТИ.
Общая стоимость путешествий частными самолетами по маршрутам Мантурова за 9 месяцев 2019 г. превышает 200 млн руб. (2,9 млн евро), утверждают аналитики ТИ со ссылкой на данные PrivateFly и JetVIP. В частности, маршрут Москва —
Представитель Минпромторга сообщил «Трансперенси Интернешнл», что «для перемещения руководства не арендуют
Полеты на частных самолетах за счет бюджета не редкость и среди других федеральных чиновников.
В октябре 2019 г. зампред правительства Татьяна Голикова и ныне
В том же месяце
В прошлом году «Трансперенси Интернешнл» рассказывало про командировочные российских чиновников. Оказалось, что Минпромторг в 2016—2017 гг. потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн руб.
Глава министерства тогда отметил, что все соответствует нормативам.
В 2016 г. Минфин предлагал снизить расходы бюджета на командировки госслужащих: отменить возможность покупки авиабилетов первого класса, а покупать билеты
Александр Соколов, Бэла Ляув